'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 230 bin lira ceza kesildi

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin asayiş uygulaması sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan 19 yaşındaki sürücü, kısa sürede yakalanarak cezadan kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre,Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi Lalapaşa Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, 46 AIM 242 plakalı araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan sürücü M.G., ekiplerin takibi sonucu durdurularak yakalandı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu belirlenirken, şahsa "alkollü araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak" ve "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlarından toplam 230 bin lira idari para cezası uygulandı.