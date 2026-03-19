Büyükçekmece'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'de, 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Yakut 3 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri, sokakta park eden araçlardan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.



Vatandaşlar, park halindeki bir otomobili iterek yolu açtı.



Yangının çıktığı dairenin boş olduğu öğrenilirken bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.



Evlerinde dumandan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan 6 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Bir apartman sakini de yangın sırasında dairesinde mahsur kalan kedisini kurtardı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Yanan binada büyük çapta hasar oluştu.