Beşiktaş’ta dehşet anları! Balıkçıda asma tavan ailenin üzerine çöktü
Beşiktaş’ta bir balıkçıda yemek yiyen bebekli ailenin üzerine asma tavan çöktü. Yaralanan aile hastaneye kaldırılırken, mağdur aile yetkililerin yardım etmediğini ve olayın "doğal afet" denilerek geçiştirildiğini söyledi.
Kan donduran olay, 16 Mart Pazar günü saat 18.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yemek yemek için balıkçıya giden Oğuz Özacar (42), eşi Kübra Kayhan Özacar (33) ve 1 yaşındaki kızları Ö.A.Ö., oturdukları sırada işletmenin asma tavanı üzerlerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
"HEM BENİM HEM EŞİMİN HEM DE BEBEĞİMİZİN ÜZERİNE DÜŞTÜ"
Olayla ilgili konuşan Kübra Kayhan Özacar, "Yemek sipariş ettik. Siparişten yaklaşık 20 dakika sonra lokmamı ağzıma götürürken başımıza etrafı demirlerle kaplı asma tavan çöktü. Hem benim hem eşimin hem de bebeğimizin üzerine düştü. Bebeğimiz puset içindeydi ancak puset de hasar gördü ve kafasına darbe aldı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Hepimiz darbe aldık, çok mağduruz. Lokanta sahiplerinin bize yaklaşımı iyi değildi. Dışarı çıktıktan sonra kendilerine ulaştım. Bize yardım edilmedi. 'Kusura bakmayın' denilmesi yerine 'Doğal afet, ne yapalım' denildi. Çok şaşkınım" diye konuştu.