Başkale’de korkutan yangın: Ev küle döndü
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Van’ın Başkale ilçesine bağlı Yukarı Dikmen Çamlık mezrasında Yaver Baycan’a ait evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle alevleri kontrol altına aldı. Yangın çevre evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yukarı Dikmen Çamlık mezrasında ikamet eden Yaver Baycan'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın çevre evlere sıçramadan söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.