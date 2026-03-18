Ramazan topuna yaklaşınca ağır yaralandı! 2 gözaltı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Muğlf'nın Menteşe ilçesinde patlatılan ramazan topuna yaklaşan Ali Aksu (19) adlı genç ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 2 kişi gözaltına alındı.

Olay saat 04.30 sıralarında Kiramettin Mahallesi Basmacı Deresi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Oğuz Mehmet A. (19), sahur vakti için ramazan topunun fitilini ateşledi. Bu sırada yanındaki arkadaşı Ali Aksu ramazan topuna yaklaştı. Aksu, topun patlaması sonucu yüzünden yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aksu, Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Oğuz Mehmet A. ve sorumlu Fatih K. (40), gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz Mehmet A. ve Fatih K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

