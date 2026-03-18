Hava yolu şirketlerinden bayramda 867 ek sefer

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı ve ara tatil yoğunluğuna karşı iç hatlarda ek kapasite sağlandığını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Vatandaşlarımızın seyahatlerini daha konforlu ve planlı şekilde gerçekleştirebilmeleri için iç hatlarda 867 ilave sefer planladık. Ek seferler bayram tatili sonuna kadar devam edecek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı ile okulların ara tatil döneminin aynı zamana denk gelmesiyle hava yolu ulaşımında oluşacak talep artışına yönelik gerekli tüm planlamaları yaptıklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Bayram ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla hava yolu şirketlerimizle koordineli şekilde çalıştık. Vatandaşlarımızın seyahatlerini daha konforlu ve planlı şekilde gerçekleştirebilmeleri için iç hatlarda 867 ilave sefer planladık. Ek seferler bayram tatili sonuna kadar devam edecek" ifadesini kullandı.

Planlamaya göre en fazla ek seferi Türk Hava Yolları'nın gerçekleştireceğini belirten Uraloğlu, "THY iç hatlarda 368 ilave uçuş düzenleyecek. Pegasus Hava Yolları 271, AJet 178 ve SunExpress ise 50 ek sefer ile kapasite artışına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

YOĞUNLUĞU AZALTACAK PLANLAMA

Toplamda 867 ek uçuşun devreye alınmasıyla özellikle bayram ziyaretleri ve tatil amaçlı seyahatlerde oluşabilecek yoğunluğun azaltılmasının hedeflendiğini kaydeden Uraloğlu, yapılan kapasite artışı sayesinde yolcuların daha fazla uçuş seçeneğine erişeceğini ifade etti. Uraloğlu, "Hava yolu ulaşımında vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.