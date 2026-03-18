Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bayram öncesinde vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından paylaşılan uyarı (X)

SOSYAL MEDYA VE MESAJLARA DİKKAT

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bayram öncesinde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden, tanıdıklarınızdan ya da kamu kurumlarından geliyormuş izlenimi verilen ve yapay zeka destekli içerikler barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu görülmektedir. Bu tür içeriklerle sahte bağlantılara yönlendirilen kullanıcıların kişisel ve finansal bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır. Vatandaşlarımızın kaynağı doğrulanamayan içeriklere itibar etmemesi, şüpheli bağlantılara erişim sağlamaması ve kişisel bilgilerini paylaşmaması önemle rica olunur."