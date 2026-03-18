Bayramlaşırken dolandırılmayın! Sosyal medya ve mesajlara dikkat
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bayram öncesi sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında yapay zeka destekli dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Vatandaşların kaynağı doğrulanamayan içeriklere itibar etmemesi, şüpheli bağlantılara tıklamaması ve kişisel bilgilerini paylaşmaması önemle belirtildi.
SOSYAL MEDYA VE MESAJLARA DİKKAT
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bayram öncesinde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden, tanıdıklarınızdan ya da kamu kurumlarından geliyormuş izlenimi verilen ve yapay zeka destekli içerikler barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu görülmektedir. Bu tür içeriklerle sahte bağlantılara yönlendirilen kullanıcıların kişisel ve finansal bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır. Vatandaşlarımızın kaynağı doğrulanamayan içeriklere itibar etmemesi, şüpheli bağlantılara erişim sağlamaması ve kişisel bilgilerini paylaşmaması önemle rica olunur."