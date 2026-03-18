Yapılan incelemelerde; 'Sosyal Mühendis Akademi' başlıklı videolar ve ilgili hesaplar üzerinden paylaşılan içeriklerin, eğlence adı altında kadınları aşağıladığı ve taciz eylemlerini normalleştirmeye çalıştığı tespit edildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların toplum nezdinde kadınları küçük düşüren müstehcen nitelikte davranışlar barındırdığı belirtildi. İçeriklerin, genel ahlakı zedeleyecek boyutta olduğu ve geniş kitlelere ulaştırılarak kadınlara yönelik saldırgan tutumların 'sıradan' gibi gösterilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Testo Taylan ismiyle tanınan içerik üreticisi Taylan Özgüç Danyıldız

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' ve 'Müstehcenlik' suçlarından işlem başlatılan içerik üreticisi Y.H. ve U.U. İstanbul'da, ilgili videoyu kendi hesabından yayımlayarak geniş kitlelere ulaştıran 'Testo Taylan' adıyla bilinen T.Ö.D. ise Kocaeli'nde gözaltına alındı. İstanbul'daki evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait tüm dijital materyallere el konuldu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI TESTO TAYLAN'IN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen iki şüpheli "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "müstehcenlik" suçlarından tutuklandı.

Gözaltına alınan T.Ö.D'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

TESTO TAYLAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli dün tutuklanırken, T.Ö.D.'nin ise bugün tutuklandı.