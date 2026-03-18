Bir hafta önce almıştı: Yeni arabası seyir halinde alev alev yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. İlk müdahale, olay yerinden geçen bir su tankerinden yapılırken, itfaiye tarafından soğutma çalışması yapıldı. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, araç sahibi, otomobili bir hafta önce satın aldığını, seyir halindeyken bir an durakladığını sonra yanmaya başladığını söyledi.

YOLDAN GEÇEN TANKER YARDIMA KOŞTU



Edinilen bilgiye göre, Manavgat Alanya D-400 kara yolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Abdüssamet Aksoy'un kullandığı 07 ARN 024 plakalı otomobilden Aksaz-Karaöz kavşağına yaklaştığı sırada seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Otomobil sürücüsünün aracı yolun sağına çekmesinin ardından yoldan geçen araç sürücüleri yardıma koştu. Araçtan bir anda alevler yükselirken yolun karşı şeridinde seyir halindeki bir su tankerinden hortum çekilerek yangına müdahalede bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi.