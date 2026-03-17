İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde sosyal medya üzerinden yayılan, toplumsal ahlakı ve kadın onurunu hedef alan içeriklere karşı geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Sosyal medyada Testo Taylan ismiyle tanınan içerik üreticisi Taylan Özgüç Danyıldız ve "Sosyal Mühendis Akademi" rezaletiyle kadınlara yönelik tacizi normalleştirmeye çalışan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sanal medya platformlarında yer alan ve büyük tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde; 'Sosyal Mühendis Akademi' başlıklı videolar ve ilgili hesaplar üzerinden paylaşılan içeriklerin, eğlence adı altında kadınları aşağıladığı ve taciz eylemlerini normalleştirmeye çalıştığı tespit edildi.

KADINLARA YÖNELİK TACİZİ NORMALLEŞTİRME ÇABASI Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların toplum nezdinde kadınları küçük düşüren müstehcen nitelikte davranışlar barındırdığı belirtildi. İçeriklerin, genel ahlakı zedeleyecek boyutta olduğu ve geniş kitlelere ulaştırılarak kadınlara yönelik saldırgan tutumların 'sıradan' gibi gösterilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Testo Taylan ismiyle tanınan içerik üreticisi Taylan Özgüç Danyıldız DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU Soruşturma kapsamında, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' ve 'Müstehcenlik' suçlarından işlem başlatılan içerik üreticisi Y.H. ve U.U. İstanbul'da, ilgili videoyu kendi hesabından yayımlayarak geniş kitlelere ulaştıran 'Testo Taylan' adıyla bilinen T.Ö.D. ise Kocaeli'nde gözaltına alındı. İstanbul'daki evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait tüm dijital materyallere el konuldu.