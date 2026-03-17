AJet'ten yurt dışı hatlarda yüzde 25 indirim: 47 destinasyonu kapsıyor

AJet, seçili yurt dışı hatlarda uçak biletlerini %25 indirimle satışa sundu. Kampanya, Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetleri dahil 47 destinasyonu kapsıyor.

Yüzde 25 indirimli biletler, yarın 23.59'a kadar yalnızca AJet'in mobil uygulaması üzerinden satışta olacak. Biletler, 14 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

ÇOK SAYIDA BÖLGEYİ KAPSIYOR

Kampanya kapsamında seçili tüm hatlarda bagaj ücretleri de indirimli olacak. Ek hizmet olarak kabin bagajı 5 avroya ve "basic" bilete özel 10 kilogram uçak altı bagaj 5 avroya alınabilecek.

İndirimli biletler, Amsterdam, Stockholm, Barselona, Belgrad, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Tuzla, Viyana, Zürih, Bakü, Gence, Nahçıvan, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Kahire, Hurgada ve Şarm El-Şeyh hatlarında geçerli olacak.