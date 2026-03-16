Trabzon’da silahlı dehşet: Eşini vurup intihar etti
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde boşanma aşamasındaki bir çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre Şenol Bostan, tabancayla önce eşi İrem Bostan’a ateş açtı, ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay akşam saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre boşanma aşamasında olan Şenol Bostan ile eşi İrem Bostan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şenol Bostan, tabancayla önce eşini daha sonra da kendisini vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Bostan çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.