Muş'ta kar engeline rağmen sağlık seferberliği

Muş’ta yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 25 yaşındaki Hakan Özdemir, ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Ağrı’da ise bulantı ve kusma şikayeti yaşayan 66 yaşındaki Ahmet Turan’a, köy yolunun kapalı olması nedeniyle arazi tipi ambulansla müdahale edildi.