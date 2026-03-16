Kağıthane’de hastanede duman paniği: Alevler kontrol altına alındı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Kağıthane Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin 4. katındaki cerrahi bölümde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sterilizasyon cihazından kaynaklanan yoğun duman sonrası hastanedekiler tahliye edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, yaralanan olmadı.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Kağıthane Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin 4'üncü katında bulunan cerrahi bölümde meydana geldi.
Edinilen bilgiye sterilizasyon cihazında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, cihazda yoğun duman oluştu. Hastanede bulunan kişiler ve çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye alevleri kısa sürede söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.