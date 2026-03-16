Hatay'da kuvvetli fırtına! Denizin taşmasıyla iş yerlerini su bastı

Hatay'da hafta sonu etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Samandağ ilçesinde deniz taşarken sokaklar göle döndü. Çevredeki ev ve iş yerlerini su basarken balıkçı tekneleri suyun yüzeyinde durmakta güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da yağışlı hava Cumartesi ve Pazar günü etkisini hissettirdi. Samandağ ilçesinde Pazar günü akşam saatlerinde kuvvetli fırtına kendini gösterdi ve dalgalarla birlikte deniz suyu karaya ulaştı.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Çevlik Sahili'nde bulunan baraka iş yerleri zarar görürken, balıkçı tekneleri suyun yüzeyinde durmakta güçlük çekti. Samandağ ilçesinde akşam saatlerinde dalgayla birlikte deniz suyunun araçların ilerlediği caddeye kadar ulaştığı anlar ise kameraya yansıdı. Antakya ilçe merkezinde de kendini gösteren yağışlı hava; yollarda göllenmeye ve trafikte aksamalara neden oldu. Yağışlı havanın Pazartesi günü boyunca etkisini hissettirmesi bekleniyor.

2025 yılının kurak geçtiğini ifade eden vatandaş Utku Kartal, 2026 yılının ilk 3 ayında etkili olan yağıştan memnun olduklarını dile getirdi.