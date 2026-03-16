Ayıların Sis Dağı'ndaki yayla evlerine girme mesaisi yeniden başladı

Giresun ve Trabzon il sınırında bulunan Sis Dağı Yaylası'nda ayıların yayla evlerine girme mesaisi yeniden başladı. Yayladaki Eynesil obasına bağlı Büyükdüz mevkiinde yaklaşık 10 yayla evine giren ayılar, evlerin içini dağıtarak maddi hasara neden oldu.

Karadeniz Bölgesi'nde sahile en yakın yaylalardan biri olarak bilinen Sis Dağı, sahile olan yakınlığı nedeniyle yayla sahiplerinin sık sık ziyaret ettiği yerlerden biri olarak biliniyor. Yayla sahipleri özellikle hafta sonları yaylaya çıkarak evlerini kontrol ediyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Son olarak hafta sonu kara rağmen yaylaya çıkan yöre sakinleri, evlerinin ayıların saldırısına maruz kaldığını gördü. Evlerin içinde bulunan gıda ve çeşitli eşyaları dağıtan ayılar, yayla evlerinde büyük tahribata yol açtı.



Yaklaşık 15 yıldır Sis Dağı'nda yaylacılık yapan 62 yaşındaki Hasan Cebeci, ayıların son yıllarda yayla sahipleri için ciddi bir sorun haline geldiğini belirtti. Cebeci, bazı evlerin çatılarının karla kaplı olması nedeniyle ayıların içeri giremediğini ancak karların erimesiyle riskin arttığını söyledi.



Cebeci, "Çoğu evi yoklamışlar ancak kar olduğu için bazılarına girememişler. Kar eridikçe daha fazla eve girmelerinden endişe ediyoruz. Son 4-5 yıldır özellikle kış aylarında aynı durumu yaşıyoruz ve henüz bir çözüm bulunamadı" dedi.



Ayıların özellikle kış aylarında boş kalan yayla evlerine yöneldiğini belirten Cebeci, yaşanan maddi kayıpların her geçen yıl arttığını dile getirerek yetkililerden önlem alınmasını istedi. Karların tamamen erimesiyle birlikte ayıların yayla evlerine daha fazla girmesinden endişe ettiklerini belirten Cebeci, bölgede gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.





"AYI EVE GİRMİŞ BİR DE ÜZERİNE ÇARŞAFI ÇEKİP YATMIŞ"



Öte yandan Hasan Cebeci'nin cep telefonu ile kayda aldığı görüntülerde bir ayının evlerden birine girerek içeride dolaştığı anların yer aldığı öğrenildi. Yaşananları esprili bir dille anlatan Cebeci, ayının kapı ve pencereyi zorlayarak eve girdiğini belirterek, "Ayı eve girip kanepenin üzerine uzanmış. Üzerine de çarşafı çekmiş, sanki ev sahibi gibi yatmış" ifadelerini kullandı.