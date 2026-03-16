4 ayda 15 ceza yedi ama akıllanmadı: Bu benim için bir tutku!
Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı için aracı 6 ay trafikten men edilen ancak modifiye tutkusundan vazgeçmeyen İbrahim Emir Yıldırımcan aracını sakladı. Yıldırımcan, “Gerekirse cezaevine girerim ama arabamı vermem. Bu benim için bir tutku" dedi.
23 yaşındaki İbrahim Emir Yıldırımcan, modifiye araç kullanımı, abart egzoz, ehliyetsiz araç kullanma ve polisin 'dur' ihtarına uymama gibi ihlaller nedeniyle son aylarda defalarca ceza aldı. En son trafik ekiplerinden kaçtığı gerekçesiyle aracına 6 ay trafikten men cezası verilen Yıldırımcan'ın, aracını sakladığı öğrenildi.
Son 4 ayda toplam 15 kez ceza aldığını belirten Yıldırımcan, cezaların yaklaşık 250 bin lirayı bulduğunu söyledi. Yaşadıklarını anlatan Yıldırımcan, "4 ay içerisinde toplam 15 ceza yedim. Bunların toplam tutarı 250 bin lira civarında. Polisten kaçmaktan, 'dur' ihtarına uymamaktan ve egzoz gibi şeylerden ceza yiyorum. Arabayı yapıyoruz ve o kadar masraf ediyoruz. Normalde trafiğe çıkması yasak ama çıkıyoruz. Normal şekilde gezsek bile zaten durdurup ceza yazılıyor. En son çare kaçmak oldu. Benim son cezalarımın hepsi kaçmaktan yazıldı" diye konuştu.
ARACINI SAKLADI
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı için aracının 6 ay trafikten men edildiğini belirten Yıldırımcan, otomobilini sakladığını söyledi. Yeni cezalarla birlikte tutarın daha da artacağını dile getiren Yıldırımcan, "Benim yediğim cezaları yenileriyle karşılaştırdığımda şu an 500 bin lira rahat çıkar" diye konuştu.