Malatya'da trafikte yaşayan tartışmada, yolunu kestiği diğer sürücünün aracına sopa ile zarar verip tehdit eden İ.Y., polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 180 bin TL ceza uygulanırken, araç 60 gün trafikten menedildi.

Olay önceki gün sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen otomobillerin sürücüleri F.E. ve İ.Y. trafikte yol verme meselesinden tartıştı. İ.Y., yolu keserek aracından inip sopayla F.E.'nin otomobiline zarar vererek tehdit etti. F.E., geri manevrayla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, İ.Y. ise elinde sopa ile aracı kovaladı. Ardından İ.Y., otomobiline binerek F.E.'nin aracına çarptı. Olay anı araç kamerasına yansıdı.

Fotoğraf: DHA

60 GÜN SÜREYLE MEN CEZASI

İhbar üzerine polis ekipleri, İ.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ihlallerin karşılığında İ.Y.'ye 180 bin TL idari para cezası uygulanarak ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu. Araç ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.