Taksilerde yeni dönem! Fiş almadan inmeyin

Taksilerde gerçek usulde vergilendirme şartları bugünden itibaren Taksi Mali Cihazı'yla birlikte resmen devreye girdi. Yeni düzenlemeyle fiş almadan inen müşteriler tespit edildiğinde ceza kesilecek.

Uzun yıllardır basit usulde vergilendirilen taksi sektörü bundan sonra gerçek usulde vergilendirilecek. Geçmişte temsili tutarda vergiler ödeyen taksi plakası sahipleri günümüzde kazançlarının neredeyse yüzde 45'ine varan vergiyi ödemekle mükellef olacaklar.

Yeni taksi plakası alanlar veya taksimetresini yenileyenlerin Taksi Mali Cihazı'nı edinip kullanmaya başlaması gerekiyor. Mevcutta taksi plakası olanlar içinde 1 Eylül 2026 tarihine kadar süre verildi. Taksimetre, Taksi Mali Cihazı'ndan bağımsız olarak çalışmayacak.

HARİCİ POS UYGULAMASI DA SONA ERDİ

Taksi Mali Cihazı da aynı şekilde tek başına çalışıp fiş, e-belge üretemeyecek ve manuel giriş yapılamayacak. Bankaların taksicilere verdiği harici POS cihazı uygulaması da tarih oldu.

Bundan sonra taksilerde harici bağımsız POS cihazı bulundurulmayacak. Tüm işlemler taksimetre ve Taksi Mali Cihazı aracılığıyla yapılacak. Taksiden fiş almadan inen müşteriler tespit edildiğinde ceza kesilecek.