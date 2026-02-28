Trafik derdine son veren teknoloji! Uçan taksi havalanmaya başladı

Tokyo Körfezi üzerinde yapılan üç buçuk dakikalık gösteri uçuşunda SD-05 modeli, 150 metrelik hattı insansız olarak tamamladı. 2028'de ticari seferlere başlaması planlanan araç, üç kişilik kapasitesi ve taksiden daha düşük maliyet hedefiyle şehir içi ulaşımda yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Japon teknoloji girişimi SkyDrive, merakla beklenen uçan araç modeli SD-05'i Tokyo'da kamuoyuna tanıttı. Tokyo Big Sight çevresinde gerçekleştirilen gösteri uçuşu, şehir içi hava ulaşımında artık teoriden pratiğe geçildiğini gösterdi.

🌊 KÖRFEZ ÜZERİNDE KONTROLLÜ UÇUŞ Gösteri, Tokyo Körfezi üzerinde yapıldı. Araç güvenlik gerekçesiyle insansızdı ve uzaktan kumanda ile yönetildi. Uçuşun temel verileri şöyle: ⏱️ Süre: 3,5 dakika 📏 Mesafe: Yaklaşık 150 metre 🕹️ Kontrol: Uzaktan ve insansız Kısa süren test uçuşu, aracın stabilitesini ve manevra kabiliyetini sergilemeyi amaçladı. Yetkililer, planlanan hattın sorunsuz tamamlandığını bildirdi.

👥 ÜÇ KİŞİLİK KAPASİTE VE 2028 HEDEFİ SD-05, bir pilot ve iki yolcu taşıyacak şekilde tasarlandı. Şirketin takvimine göre 2028 yılı itibarıyla Japonya'da ticari seferlerin başlaması hedefleniyor. Özellikle yoğun trafiğin yaşandığı metropollerde, kısa mesafeli hava taksi hizmetinin ciddi zaman kazancı sağlaması bekleniyor. Bu model, günlük işe gidiş geliş alışkanlıklarını dahi değiştirebilir.

💰 "LÜKS DEĞİL, ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM SkyDrive CEO'su Tomohiro Fukuzawa, projenin yalnızca teknoloji vitrini olmadığını vurguladı. Amaçlarının geniş kitlelere hitap eden bir ulaşım alternatifi sunmak olduğunu söyledi. Şirketin ekonomik hedefleri net: 📉 2030 sonrası maliyetlerin düşürülmesi 🚕 Uçuş ücretlerinin standart taksinin yarısına kadar gerilemesi ⏳ Hız avantajıyla fiyat farkının dengelenmesi

⚙️ SD-05 ÖZELLİKLERİ SD-05'i farklı kılan teknik özellikleri: 🔋 12 bağımsız elektrikli motor 🔄 180 derece keskin dönüş kabiliyeti 🛫 Dikey kalkış ve iniş özelliği 📍 15–40 km menzil Helikopterlere kıyasla daha dar alanlara iniş yapabilmesi, aracı şehir içinde avantajlı kılıyor. Bina çatıları ve küçük otoparklar potansiyel duraklara dönüşebilir.