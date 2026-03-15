Sivas’ta aile faciası! Baba ve oğlu öldü, babaanne ağır yaralı
Sivas’ta bir apartman dairesinde yaşanan silahlı aile kavgası kanlı bitti. Daireden silah seslerinin yükseldiği olayda baba ve büyük oğlu hayatını kaybederken, babaanne ağır yaralandı. Cinayet şüphelisi olarak 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.
EVDEN SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ
Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Bir daireden silah sesleri geldiği yönündeki ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
KANLAR İÇİNDE BULDULAR
Eve giren ekipler, içeride kanlar içerisinde üç kişiyle karşılaştı. Yapılan incelemede baba ile büyük oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan babaanne ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından 15 yaşındaki çocuk cinayet şüphelisi olarak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerindeki incelemeler sürerken, yaşanan olayın nedeni detaylıca araştırılıyor.