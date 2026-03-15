Siirt'te park yeri kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde park yeri tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu Hayrullah U. bacağından yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, kavga ile ilgili inceleme başlattı.