Şampiyon at Smart Latch nasıl kavurma oldu? CHP’li belediyede skandal
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin aşevinde dağıtılan kavurmada bir yarış atına ait çip bulunmasıyla patlak veren skandal büyüyor. Şampiyon yarış atı Smart Latch’ın etinin nasıl aşevine kadar ulaştığı mercek altına alınırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan kavurmanın içinden yarış atına ait çip çıkması gündeme bomba gibi düşmüştü. SABAH, şampiyon at Smart Latch'ın, nasıl kavurma yapıldığının izini sürdü. İlk koşusuna 21 Nisan 2024'te Adana Hipodromu'nda çıkan ve ikinci sırada tamamlayan Smart Latch, kariyerindeki 13 yarışta 3 birincilik, bir ikincilik, bir üçüncülük, iki de dördüncülük kazanmıştı.
Bu derecelerde sahibine de 1 milyon 125 bin TL kazandırdı. Smart Latch son yarışını ise 14 Ekim 2025'te koştu. Ancak bacağındaki küçük bir kemik kırığının, sprinte kalktığında acı vermesi nedeniyle sahibi Suat Topçu tarafından yarışlardan çekildi.
Sabah'ın haberine göre Veterinerin, rahmindeki sorun nedeniyle anne olarak kullanılamayacağını da söylemesi üzerine Topçu, atını güvenli bir yere verme koşuluyla, nakliyecilik yapan eski bir jokeye verdi. Eski jokey de atı Osmaniye'deki bir binicilik kulübüne verdiğini söyledi.
Ancak, aracılar tarafından binicilik kulübünden ya da eski jokeyden satın alınan at kaçak yolla kesilerek, dana eti diye Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşevi tedarikçisi Toros Gıda'ya satıldı. Toros Gıda da bu etleri aşevine verdi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Atı hibe etse dahi sözleşme yapıp yeni sahibini Türkiye Jokey Kulübü'ne bildirmesi gereken sahibi Suat Topçu'ya ise 132 bin 108 TL ceza kesildi. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de aşevine eti alınan hayvanların mezbahada sorumluların gözetiminde kesildiğini, rapor ve kamera eşliğinde teslim aldıklarını belirtirken, asıl mağdurun kendileri olduğu iddiasında bulundu.
"GENELDE BELGESİZ HEDİYE EDİLİYOR"
Yarış dünyasında yılda 5 bin tay dünyaya geliyor. Bunlardan bin 500 ile 2 bini yarışma şansı elde ediyor. Belli bir yaşa gelen ya da sakatlanan yarış atları ise sahipleri tarafından genellikle hediye ediliyor. Normal şartlarda hediye edilen atların alıcı ve satıcı arasında sözleşme yapma şartı bulunuyor. Atın sahibi Suat Topçu, "Hayvana kıyan insan kötü insanlardır. Haberi alınca büyük ızdırap duydum. İnşallah adalet yerini bulur" dedi.