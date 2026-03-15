Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan kavurmanın içinden yarış atına ait çip çıkması gündeme bomba gibi düşmüştü. SABAH, şampiyon at Smart Latch'ın, nasıl kavurma yapıldığının izini sürdü. İlk koşusuna 21 Nisan 2024'te Adana Hipodromu'nda çıkan ve ikinci sırada tamamlayan Smart Latch, kariyerindeki 13 yarışta 3 birincilik, bir ikincilik, bir üçüncülük, iki de dördüncülük kazanmıştı.

Bu derecelerde sahibine de 1 milyon 125 bin TL kazandırdı. Smart Latch son yarışını ise 14 Ekim 2025'te koştu. Ancak bacağındaki küçük bir kemik kırığının, sprinte kalktığında acı vermesi nedeniyle sahibi Suat Topçu tarafından yarışlardan çekildi.