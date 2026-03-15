Polatlı’da can pazarı! Otomobil ve minibüs çarpıştı: 2 ölü

Ankara’nın Polatlı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken otomobil şarampole savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Polatlı-Ayaş yolu üzerindeki Mehmet Akif Mahallesi Karamustafa Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir otomobille çarpışan minibüs devrilirken, otomobil ise kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 12 kişi ise, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastanelere sevk edildi.