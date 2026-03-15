Park halindeki TIR yandı, şoför dumandan etkilendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki TIR, yangında kullanılamaz hale geldi. TIR şoförü Eyüp Oba (45) dumandan etkilendi.

Olay, Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki TIR garajında meydana geldi. 42 DPE 79 plakalı TIR'ın şoförü Eyüp Oba, aracını park ettikten sonra uyudu. Bir süre sonda iddiaya göre, TIR'ın ısıtma sisteminde yüksek sıcaklık nedeniyle yangın çıktı. Alevleri fark edip kendini araçtan dışarı atan Oba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen Eyüp Oba, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, inceleme başlatıldı.