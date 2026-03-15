Mersin'de yan bakma kavgası: 1 kişi silahla vuruldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte yaşanan 'yan bakma' tartışmasında silahlı saldırıya dönüştü. Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, ışıklarda yan yana duran iki sürücü arasında 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Araçtan inen F.M. ve yanındaki arkadaşları ile diğer araçta bulunan A.Ö. ve Y.Ö. adlı kardeşler arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü.

ARACIN CAMLARINI KIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda taraflar birbirlerinin araçlarına zarar vererek, camlarını kırdı. Yaşanan arbede sırasında F.M., silahla A.Ö.'yü bacağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.