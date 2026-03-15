Fatih’te akran zorbalığı! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp darp ettiler
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
İstanbul Fatih’te akran zorbalığı dehşeti yaşandı. Elleri ve ayakları bantlanan bir kişi akranları tarafından darbedildi. O anlara ait görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen yaşı küçük 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Fatih'te dün yaşanan olayda, iddiaya göre bazı kişiler bir kişiyi ağzını, ellerini ve ayaklarını bantlayarak darbetti. Şüpheliler, gerçekleştirdikleri saldırıya ait görüntüleri de sanal medyada paylaştı.
Paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi.
Olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 18 yaşından küçük 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.