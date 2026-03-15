Beypazarı’nda sürücü fren yerine gaza bastı: 5 araçta maddi hasar

Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 21:18 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bir sürücü, otoparktan çıkarken fren yerine gaza basınca 5 park halindeki araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazanın sebebi olarak gösteriliyor.