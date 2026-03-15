Beypazarı’nda sürücü fren yerine gaza bastı: 5 araçta maddi hasar
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bir sürücü, otoparktan çıkarken fren yerine gaza basınca 5 park halindeki araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazanın sebebi olarak gösteriliyor.
Kaza, bugün Beypazarı ilçesi Bankalar caddesi üzerinde bir otoparkta meydana geldi.
Berrin E., yönetimindeki 34 FFL 158 plakalı otomobille otoparktan çıkmaya çalıştığı esnada iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otoparkta park halindeki diğer otomobillere çarptı.
Kazada yaralanan olmazken 5 otomobilde maddi hasar olduğu öğrenildi.