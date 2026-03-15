Bayram dönüşünde facia: Anne ve baba hayatını kaybetti 4 çocuk yaralı

Aksaray’da bayram tatiline gitmek için yola çıkan ailenin otomobili şarampole devrildi. Feci kazada baba olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan anne hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 4 kardeşin tedavisi sürüyor.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray–Nevşehir kara yolunun Yalman köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bayram tatiline gitmek için yola çıkan ailenin bulunduğu, Ömer Koç (38) yönetimindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Ömer Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan eşi Zeliha Koç (36) ile oğulları Yiğit Koç (12), Eyüp Ensar Koç (11), Alpaslan Koç (5) ve Yunus Emre Koç (1) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AĞIR YARALANAN ANNE KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Zeliha Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren çocuklardan Yiğit Koç'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer üç kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Ömer Koç'un cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.