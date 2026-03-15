Başkan talimatı verdi: Gazzeli Meryem'in Erdoğan hayali gerçekleşti

Geçmişte sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'ya getirilen 14 yaşındaki Gazzeli Meryem Yılmaz Jarada, TBMM'de Erdoğan ile görüşerek hayalini gerçekleştirdi. Erdoğan'a teşekkürlerini iletmek için Meclis'te olduğunu dile getiren Meryem, "Bugün ilk defa Cumhurbaşkanımızla kavuştum. Onunla buluştuk. Çok şükür onu gördüm, teşekkür ettim. Türklere çok teşekkür ederim. " dedi.

Fotoğraf-AA Annesi Türk, babası Filistinli lise öğrencisi Meryem Yılmaz Jarada, İsrail ablukası altındaki Gazze'de dünyaya geldi. Meryem'in annesi, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılardan iki ay önce beyin tümörü nedeniyle tedavi için Ankara'ya getirildi. HİKAYESİ YÜREK DAĞLADI Annesinden ayrı düşen, babası ve kardeşleriyle bombardıman altında yaşam mücadelesi veren Meryem, ailesi ile Türkiye'ye gelebilmek için birçok girişimde bulundu ancak sonuç alamadı. İki yıl boyunca annesine kavuşacağı günü hayal eden Meryem, 2025'te sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediği bir videoyu yayımladı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Meryem'in bu çağrısını yerine getirmek için harekete geçen Türk yetkililer, Meryem ve kardeşlerinin Türkiye'ye getirilmesini sağladı.

Fotoğraf-AA BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME HAYALİ GERÇEK OLDU Ankara'ya 2025 yılının son aylarında getirilen Gazzeli Meryem, o dönemde AA'ya verdiği röportajda, Erdoğan ile bir gün telefonda konuşmayı ya da yüz yüze gelmeyi hayal ettiğini söyledi. Meryem'in o hayali 11 Mart'taki AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gerçekleşti. TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Meryem'i Başkan Erdoğan ile görüştürdü. "CUMHURBAŞKANIMIZ DA MUTLU OLDU" Turan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Gazzeli Meryem'in yaşadığı durumu anlatmak için yayımladığı videoda "Ya Rabbi, Hazreti Musa'yı annesine kavuşturduğun gibi bizi de annemize, vatanımıza kavuştur." dediğini aktardı. Meryem Yılmaz Jarada'yı Erdoğan ile görüşme hayalini gerçekleştirmek için Meclis'e davet ettiklerini söyleyen Turan, "Grup Toplantısı öncesi Cumhurbaşkanımız ile görüştü, tanıştı. Çekmiş olduğu videoyu da gösterdik, hatırlattık. Cumhurbaşkanımız da mutlu oldu, gülümsedi. Meryem'e hoş, güzel sözler söyledi. 'İnşallah bir gün Gazze ve Filistin özgürlüğüne kavuşacak' diye dualarını ettiler. Güzel bir buluşma oldu. Meryem sonra grup toplantımıza katıldı. Meryem'in yüzünde açan gülücük bizi de mutlu etti." dedi. Gazze'deki çocukların ve kutsal beldelerin özgürlüğe kavuşmasını, Filistin topraklarının işgalden kurtulmasını dileyen Turan, "Duamız, temennimiz, mücadelemiz bunun içindir. Meryemler ağlamasın, üzülmesin, gülsün istiyoruz." diye konuştu.