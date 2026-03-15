Adıyaman’da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 22:36 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Adıyaman’ın Kömür beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Yusuf Demirkol yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.