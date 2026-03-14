Üsküdar'da 5 katlı binanın çatı katında yangın

Bulgurlu Mahallesi Uzundere Sokak'ta site içerisinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Çatından yükselen dumanları fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri alevlere 3 farklı noktadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.