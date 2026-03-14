Malatya'da yaban keçileri cep telefonuyla görüntülendi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yaban keçileri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Örencik Mahallesi'nde sarp kayalıklarda sürü halinde gezen yaban keçileri, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Bir süre gezinen yaban keçileri, kayalıklara çıkarak gözden kayboldu.



Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Mehmet Sandal, bölgedeki yaban hayatı popülasyonunun artmasının sevindirici olduğunu belirterek bu türlerin korunması konusunda vatandaşlara da büyük görev düştüğünü söyledi.