Haberler Yaşam Haberleri Kurallara uymayan sürücüye 202 bin TL ceza

Kurallara uymayan sürücüye 202 bin TL ceza

Yozgat’ta jandarmanın yaptığı trafik denetiminde, daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyeti alınan sürücü F.İ.’nin yeniden direksiyon başına geçtiği tespit edildi. Sürücüye 202 bin 719 lira idari para cezası uygulanarak araç kullanmaktan men edildi.