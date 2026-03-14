Kurallara uymayan sürücüye 202 bin TL ceza
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yozgat’ta jandarmanın yaptığı trafik denetiminde, daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyeti alınan sürücü F.İ.’nin yeniden direksiyon başına geçtiği tespit edildi. Sürücüye 202 bin 719 lira idari para cezası uygulanarak araç kullanmaktan men edildi.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri Yozgat-Boğazkale yolunda trafik kontrolü gerçekleştirdi. Durdurulan şüpheli araç sürücüsü F.İ. daha önce alkollü araç kullanmak suçundan sürücü belgesinin geçici olarak alındığı tespit edildi.
Sürücünün, 202 bin 719 lira idari yaptırım uygulanarak araç kullanmaktan men edildiği öğrenildi.