Geleceğin bilgisayarları için yeni ilham: İnsan beyni

Yapay zeka ve süper bilgisayarlar hızla gelişiyor ancak bu güç büyük bir enerji tüketimini de beraberinde getiriyor. Bilim insanları ise daha verimli sistemler geliştirmek için insan beynini incelemeye başladı.

Teknoloji dünyasında süper bilgisayarlar ve yapay zeka sistemleri her geçen gün daha güçlü hale geliyor. Ancak bu gelişme beraberinde ciddi bir enerji ihtiyacını da getiriyor. Bu nedenle araştırmacılar artık yalnızca daha güçlü değil, aynı zamanda daha verimli çalışan bilgi işlem sistemleri geliştirmeye odaklanıyor. Bu noktada insan beyni, bilim insanlarının dikkatini çeken en önemli örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

⚡ İNSAN BEYNİNİN DİKKAT ÇEKEN VERİMLİLİĞİ

Araştırmalara göre insan beyni oldukça yüksek bir işlem kapasitesine sahip. ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan araştırmacı Advait Madhavan, insan beyninin saniyede yaklaşık bir milyar milyar matematiksel işlem gerçekleştirebildiğini belirtiyor.

Bu durum daha da dikkat çekici hale geliyor çünkü beyin bunu yalnızca yaklaşık 20 watt enerji kullanarak yapabiliyor. Vücut ağırlığının yaklaşık yüzde ikisini oluşturan beyin, vücudun enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini kullanıyor.

Kaynak: A Haber

🖥️ BİLGİSAYARLARLA BÜYÜK ENERJİ FARKI

İnsan beyninin bu verimliliği, modern süper bilgisayarlarla karşılaştırıldığında daha net ortaya çıkıyor. Günümüzde kullanılan güçlü süper bilgisayarlar çok yüksek işlem kapasitesine sahip olsa da aynı verimliliği sağlayamıyor.

Örneğin dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından biri olan Oak Ridge Frontier sistemi exaflop seviyesinde işlem gücüne ulaşabiliyor. Ancak bu performansı sürdürebilmek için yaklaşık 20 megavat enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu rakam insan beyninin tükettiği enerjinin yaklaşık bir milyon katına denk geliyor.

Kaynak: A Haber

🔬 ARAŞTIRMALAR BEYİNDEN İLHAM ALIYOR

Bu büyük enerji farkı, bilim insanlarını yeni çözümler aramaya yöneltti. Araştırmacılar artık yapay zeka sistemlerini geliştirirken insan beyninin çalışma prensiplerinden ilham almaya başladı. Böylece hem güçlü hem de enerji açısından daha verimli sistemler geliştirilmesi hedefleniyor.

Texas A&M Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar bu yaklaşımın önemli örneklerinden biri. Araştırmacılar, beynin öğrenme sürecini taklit eden yöntemler üzerinde çalışıyor. Hebbian öğrenme ve sinyal zamanlamasına bağlı plastisite gibi mekanizmalar bu araştırmaların merkezinde yer alıyor.

Kaynak: A Haber

🚀 GELECEĞİN BİLGİSAYARLARI DAHA VERİMLİ OLABİLİR

Tüm bu çalışmaların ortak amacı daha güçlü olduğu kadar daha sürdürülebilir bilgi işlem sistemleri geliştirmek. Uzmanlara göre geleceğin bilgisayarları bugünkülerden oldukça farklı olabilir. Bilim insanları insan beyninin çalışma prensiplerini daha iyi anladıkça, doğadan ilham alan yeni teknolojilerin geliştirilmesi de hız kazanabilir.