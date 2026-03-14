Beyşehir Gölü'nde av yasağı başlıyor

Türkiye'nin en önemli iç su kaynaklarından biri olan Beyşehir Gölü'nde su ürünleri avlanma yasağı başlıyor. 15 Mart'ta yürürlüğe girecek yasak 15 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

Yasak çerçevesinde gölde hem profesyonel balıkçılar hem de amatör spor avcıları üç ay boyunca avlanma faaliyetlerine ara verecek. Gölden geçimini sağlayan balıkçılar bu süreçte teknelerini limanlara çekerek av sezonunun yeniden açılacağı tarihi bekleyecek.



BALIKÇI TEKNELERİ KARAYA ÇEKİLECEK



Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yasağın su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla uygulandığı belirtildi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili tebliğler kapsamında alınan karara göre 15 Mart 2026 tarihinden itibaren, 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece saat 00.00'dan sonra göle hiçbir balıkçı teknesi açılamayacak. Yasak süresince göl çevresinde bulunan tüm balıkçı teknelerinin limanlarında toplu halde karaya çekileceği ifade edildi.



AĞ VE AV MALZEMELERİNE EL KONULACAK



Yetkililer, yasak döneminde teknelerde, göl kıyılarında ve adalarda ağ ve benzeri av malzemelerinin bulundurulmasının da yasak olduğunu belirtti. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ve av araçlarına el konulacağı vurgulandı. Öte yandan Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi'nin de yasağa uymayan üyelerine kooperatif ana sözleşmesi hükümlerini uygulayacağı bildirildi. Yetkililer, yasağın temel amacının göldeki balık popülasyonunun korunması ve üreme döneminde su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğunu ifade etti. Öte yandan, Beyşehirli balıkçılar da av yasağı nedeniyle hazırlıklarını sürdürüyor. Göl kıyılarına av için son kez açılan avcılar, ağ malzemelerini toplayarak bakımdan geçiriyor.