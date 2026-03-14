Aracın içinde ölü bulundu, egzoz detayı akıllarda soru işareti bıraktı

Ankara'da 55 yaşındaki İ.A., park halindeki otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu. Şahsın aracının çalışır vaziyette olduğu anlaşılırken egzozun bir hortumla aracın içine verildiği tespit edildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Kurtboğazı Barajı mevkisinde park halindeki 06 S 5740 plakalı otomobilin arka koltuğunda bir kişinin uzun süredir hareketsiz şekilde durduğunu gören çevredekiler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İ.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

EGZOZ KAFA KARIŞTIRDI

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, çalışır vaziyetteki aracın egzozuna hortum bağlandığı ve hortumun bir ucunun ise araç içerisine verildiği tespit edildi. İ.A.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.