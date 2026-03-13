Zehir tacirlerine darbe! İstanbul’da dev operasyon: 1 milyon 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı, İstanbul’un Silivri ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap ve yaklaşık 2 milyon 400 bin hap üretilebilecek 80 kilogram ham maddenin ele geçirildiğini, 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda; 1 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 2 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap üretimine imkan sağlayan 80 kilogram ham madde ele geçirildi.
Operasyon kapsamında uyuşturucu madde imal ettiği belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.