Zehir tacirlerine darbe! İstanbul’da dev operasyon: 1 milyon 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, İstanbul’un Silivri ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap ve yaklaşık 2 milyon 400 bin hap üretilebilecek 80 kilogram ham maddenin ele geçirildiğini, 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.