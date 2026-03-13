Haberler Yaşam Haberleri Vicdan sızlatan görüntü! Köpeği ezip arkasına bakmadan kaçtı

Vicdan sızlatan görüntü! Köpeği ezip arkasına bakmadan kaçtı

Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 01:01 Son Güncelleme: 13 Mart 2026 01:08

Bolu’da bir otomobil sürücüsü tepkilere neden oldu. Yolda yatan köpeği ezen sürücü hiçbir şey olmamış gibi devam etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.