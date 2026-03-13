CANLI YAYIN

Vicdan sızlatan görüntü! Köpeği ezip arkasına bakmadan kaçtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Bolu’da bir otomobil sürücüsü tepkilere neden oldu. Yolda yatan köpeği ezen sürücü hiçbir şey olmamış gibi devam etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'da bir otomobil sürücüsü, yolda yatan köpeği ezdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YOLDA YATAN KÖPEĞİ EZİP ARKASINA BAKMADAN GİTTİ!

Olay, Bolu Organize Sanayi Sitesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil yol kenarına yaklaşarak bir süre bekledi.

Daha sonra hareket eden otomobil, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Bir süre otomobilin altında sürüklenen köpek, aracın ilerlemesinin ardından bulunduğu yerden koşarak uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Otomobil sürücüsü ise olayın ardından bölgeden ayrıldı. Yaşanan o anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

