Haberler Yaşam Haberleri Şişli’de dönerciye silahlı saldırı: Alacak meselesi kanlı bitti

Şişli’de dönerciye silahlı saldırı: Alacak meselesi kanlı bitti

Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 00:27 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Şişli Gülbahar Mahallesi'nde dönerciye düzenlenen silahlı saldırıda, alacak meselesi yüzünden kurşunların isabet ettiği Ş.K. (39) sırtı ve kolundan ağır yaralandı. Olay sonrası şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı, kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.