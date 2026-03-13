Maye Musk Türkiye’ye geliyor!

(Foto: ahaber.com.tr)

Dünyanın dört bir yanındaki kadınlara yaşamıyla ilham veren ve ikonik bir isim haline gelen Musk, kitabında hayatının bilinmeyen zorluklarını, basarıya ulaşana kadar yaptığı her yeni planı anlatıyor. Musk'ın, lişkiler, kariyer ve yaşama dair tecrübeleriyle örülmüş, rehber bir kitap olarak tanımladığı kitabı, 32 dile çevrilerek dünya çapında milyonlarca kadına ilham veren güçlü bir yaşam manifestosuna dönüştü.



Zarafeti, cesareti ve çok yönlü kariyeriyle ilham kaynağı olan Maye Musk, Türk okurlarıyla buluşmak üzere D&R'ın davetlisi olarak 17 Mart Salı günü D&R Kanyon mağazasında kitapseverlerle buluşacak. Yeniden başlama cesareti üzerine ilham dolu bir sohbet gerçekleştirecek Musk, ardından kitabını imzalayacak.



Maye Musk Hakkında:

Kanada'dan Güney Afrika'ya göçen bir ailede dünyada geldi. Kanvas kaplı bir uçakla Kalahari Çölü üzerinde uçup, çöl koşullarında tatil yapan bir ailede büyüdü. Çok genç yaşında güzelliğiyle ilgi çekti, modellik yapmaya başladı. Önce Kanada'ya sonra ABD'ye taşındı. Doktora yaptı. Pes etmedi, hem diyetisyen hem model olarak gece gündüz çalıştı. Yoksulluk, faturaları ödeyememek, kapanan kapılar, işsizlik, zor koşullar onu durduramadı. Space X, Tesla, Starlink ve X'in sahibi iş insanı Elon Musk, Passionflix'in sahibi, film yapımcısı Tosca Musk ve Big Green hareketinin başlatıcısı, ünlü restoran işletmecisi Kimbal Musk'ı yetiştirdi. 70 yaşında bir markanın yüzü olarak kariyerini sürdürdü.

Maye Musk'ın ilk kitabı beslenme üzerine bilgiler içeren Feel Fantastic (Harika Hisset) oldu. Ardından kendi hayatıyla ilgili A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Succes (Bir Kadın Plan Yaparsa: Ömür boyu macera, güzellik ve başarı için tavsiyeler) kitabını yayımladı.

