Mardin’de 16 yaşındaki kız evinde ölü bulundu! Baba tutuklandı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 16 yaşındaki Z.S., evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Otopside darp izleri tespit edilen çocuğun babası A.S. gözaltına alınıp tutuklanırken, ağabeyi H.S. serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
Poyraz Mahallesi'ndeki evinde önceki akşam Z.S'nin (16) silahla vurulmuş olarak ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Otopside çocuğun vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan babası A.S. ve ağabeyi H.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen çocuğun babası A.S. tutuklandı, ağabeyi H.S. serbest bırakıldı.