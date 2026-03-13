Kalyon Kültür Filistin’e destek için “Sessiz Ayakkabılar” sergisini hayata geçirdi

Kırılgan ancak kalıcı bir malzeme olan seramikten yapılan ayakkabılar, savaşta yaşamını yitiren çocukların izlerini temsil ederken yokluğun maddesel bir hafızaya dönüşmesini sağlıyor. Sahiplerinden geriye kalan ve zamanın içinde donmuş gündelik nesneler olarak sessizce yerde duran bu ayakkabılar, yıkıntılar içindeki Gazze'yi gösteren tablolarla birlikte savaşın en ağır yükünü taşıyan çocukların masumiyetini sembolize ediyor.

Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu sergiyle ilgili şunları söyledi: "Filistin halkına destek olma amacıyla geçtiğimiz aralık ayında Kalyon Kültür'de "Kalanlar" Filistin sergimizi hayata geçirmiştik. Bugün ise açılışını yaptığımız "Sessiz Ayakkabılar" sergimizle; Filistin halkının onurlu mücadelesine destek vermeye devam ediyoruz. Savaşın en ağır faturasını her daim çocuklar ödüyor. Filistin'de son 2 senede; tüm insanlığın gözleri önünde 20 binden fazla çocuk öldürüldü. On binlerce çocuk annesiz, babasız bırakıldı. Bana göre burada, susturulmuş çocuk seslerinin önünde insanlığın yoklamasını yapıyoruz. Çocuk ayakkabısı bize; oyunu, okulu, eve dönüşü hatırlatır. Bayram sabahlarını hatırlatır. Ancak burada; yarım bırakılmış çocukluğu ve eve dönemeyenlerin izini hatırlatıyor. Bizler hatırladıkça; gök kubbeyi sağır eden sessizliğin, vicdanların sesiyle yükseleceğine ve Gazze'nin üstüne çöken karanlığın aydınlığa dönüşeceğine inanıyoruz"



Sanatçı Ali Uslu sergiye ilişkin "Gazze'de yaşananlar, sadece bölgesel bir sorun değil, aynı zamanda küresel bir endişe kaynağı ve insanlık için bir vicdan sınavıdır. 21. yüzyılda maalesef ki insanlık onuru yerle bir olmuştur. Bir sanatçı olarak amacım Gazze'deki masum çocukların seslerini duyurabilmektir. Çünkü zulme karşı sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. Çağımız güçlünün zayıfı ezdiği bir zaman dilimidir. Bir sanatçı olarak bana düşen; ezilen, acı çeken mazlumların sesini duyurabilmektir. "Sessiz Ayakkabılar" sergisi de bu sesin yankısıdır" dedi.

Serginin küratörlüğünü yapan Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora "Bu sergide Ali Uslu, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların gerçek hikâyesinden yola çıkarak yokluk ve hafıza üzerine düşündüren güçlü bir görsel dil kuruyor. Resimler ve özellikle ayakkabılar, geride kalan izleri ve yarım kalmış hayatları hatırlatan güçlü bir imgeye dönüşüyor. Sergi, bireysel bir kaybı görünür kılarken aynı zamanda Gazze'de yok olan sayısız insanın bıraktığı büyük boşluğu da düşündürüyor. Bu çalışmalar, izleyiciye yeni bir söylem sunmaktan ziyade güçlü bir hatırlatıcı işlevi görüyor" dedi.