Bungalov tatilinde kanlı son: 21 yaşındaki gencin öldürülmesi davasında karar

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, ölen Mert Elter'in annesi D.E. ve babası N.E, tutuklu sanık B.Y. ile taraf avukatları hazır bulundu. Saldırıda yaralanan K.T. ile avukatı, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla (SEGBİS) katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen Elter'in annesi D.E., "Benim çocuğum görülmeyecek şekilde değil, Mert'i görmemesi imkansız. Çocuğum yüzde 50 zihinsel engelliydi. Araca zarar vermek için ateş ettiğini söylüyor. Zarar vermek istese aracın tekerlerine ateş ederdi. Bile isteye kasten öldürdü, katildir " dedi.

21 YAŞINDAKİ GENCİN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINDA TUTUKLU SANIĞA 23 YIL HAPİS

Söz hakkı verilen tutuklu sanık B.Y, "Yaralıya karşı bile kasten öldürmeye teşebbüs etmedim. Ayağına doğru ateş ettim, kendimi koruma amaçlı. Arabanın içinde de biri olduğunu bilseydim ateş etmezdim" diye konuştu.

Tutuksuz sanık B.B.'nin müdafisi ise müvekkilinin kolluk kuvvetine teslim olduğunu, olayın planlanmadığını, ani geliştiğini savunarak, müvekkilinin beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık B.Y.'nin "olası kastla öldürme" suçundan 21 yıl hapis, K.T.'ye yönelik "kasten yaralama" suçundan 13 bin 500 lira para cezasına, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 2 yıl hapis ile 10 bin lira para cezasına çarptırılmasına karar verirken tutuksuz sanık B.B.'nin ise beraatine hükmedildi.