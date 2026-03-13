Bir süredir yoğun bakımdaydı! İlber Ortaylı entübe edildi

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı bir süredir yoğun bakımda tedavi görmesinin ardından ailesinden yazılı açıklama yapıldı. Ortaylı'nın pazar günü entübe edildiği ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Tarihçi İlber Ortaylı geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmasının ardından yoğun bakıma alındı. Ortaylı'nın ailesi sosyal medya hesabından sürece ilişkin açıklamalarda bulunarak son durumu paylaştı.

ENTÜBE EDİLDİ

İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından "Dualarımız İlber Hoca'yla" başlığıyla yapılan paylaşımda Ortaylı'nın Ocak ayında prostat ameliyatı olduğu ve taburcu olmasının ardından çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldığı belirtilerek "Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen ocak ayında prostat ameliyatı olmuştu. Taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süreliğine daha hastaneye yattı. Ardından tekrar taburcu oldu. Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi de görüyordu." denildi.

Açıklamanın devamında İlber Ortaylı'nın perşembe günü rahatsızlığının nüksederek müşahade altına alındığı vurgulanarak "Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı ve pazar günü itibarıyla da entübe edildi. Tedavisi halen bu şekilde devam ediyor ve durumu da stabil." ifadeleri yer aldı.

DURUMU STABİL

İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı'nın yaptığı açıklamada "Genel olarak organların yaşa bağlı yorulması kaynaklı sorunları vardı. Gayet iyi bir doktor ekibinin gözetimi altında, azami hassasiyetle tedavisi devam ediyor" dedi.

AİLESİ DUYURMUŞTU

İlber Ortaylı'nın ailesi tarafından yapılan dün yapılan bilgilendirmede, Ortaylı'nın tedavisinin beş gündür devam ettiği ve durumunun yakından takip edildiği belirtilmişti. Açıklamada "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." ifadeleri yer almıştı.