15 yıl “kasten öldürme” cezası vardı! Samsun’da yakalandı

Samsun’un Atakum ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 7 ay 26 gün hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. “Kasten öldürme” başta olmak üzere birçok suçtan arandığı belirlenen U.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında U.Y. (34) isimli şahsın izine ulaşıldı.

Yapılan takip ve çalışmalar sonucunda yakalanan şahsın, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Hükümlünün "Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 ay 26 gün, "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 10 ay, "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 6 ay ve "Kasten öldürme" suçundan 15 yıl olmak üzere toplam 16 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan ifadeye yönelik aranmasının da olduğu tespit edildi.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.