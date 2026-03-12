Eskişehir'de 10 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Z.Ü., babasının bahçesinde ölü bulundu. Küçük kızı öldürüp gömdüğü iddia edilen babasının intihar ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Çamlıca Mahallesi Zümrütbahçe ikamet eden 13 yaşındaki Z.Ü., 2 Mart 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. 9 gündür haber alınamayan Z.Ü. hakkında kayıp müracaatı yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından minik Z.Ü'nün bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan çalışmalar sonucunda, Z.Ü.'nün Aşağıkartal Mahallesi'nde babasının hobi bahçesinde ölü bulunduğu öğrenildi. Kızını öldürdüğü iddia edilen babanın ise intihar ettiği belirtildi. Z.Ü.'nün cesedi kesin ölüm sebebinin otopsiyle belirlenebilmesi için hastane morguna kaldırıldı.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.