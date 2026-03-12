Bakanlık duyurdu: 16 suçlu Gürcistan'da yakalandı | Türkiye’ye iade edilecekler
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 13 ve ulusal seviyede aranan 3 suçlunun Gürcistan polisiyle düzenlenen ortak operasyonla yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin Türkiye’ye iade süreci başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, uluslararası aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlıkları ile Gürcistan Polis Teşkilatı'nın katılımıyla düzenlenen ortak operasyonda çok sayıda firari yakalandı.
Operasyon kapsamında kırmızı bültenle aranan 13 kişi ile ulusal seviyede aranan 3 kişi Gürcistan'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranan R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A., D.C.B., O.K., O.M., T.F. ve S.A. ile ulusal seviyede aranan H.A., U.Ö. ve R.S. isimli şahısların Gürcistan'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.
Yakalanan şüphelilerin Türkiye'ye iade edilmesi için gerekli işlemlerin derhal başlatıldı. Bakanlık tarafından operasyonda görev alan Emniyet birimleri ve Gürcistan Polis Teşkilatı'na teşekkür edildi.