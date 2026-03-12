Arnavutköy'de motosiklet kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Arnavutköy’de motosiklet kazasında 26 yaşındaki Levent Levent hayatını kaybetti. Fatih Caddesi’nde motosikletinin kontrolünü kaybederek düşen sürücüye, sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Levent, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arnavutköy'de motosiklet kazasında 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından vatandaşların yaralı sürücüye kalp masajı yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Kaza, Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde motosikletiyle seyreden Levent Levent (26) aracın kontrolden çıkması sonucu savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar bazı vatandaşların yaralı sürücüye kalp masajı yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosikletli doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.