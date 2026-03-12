Olay, gece yarısı Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 14 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairede oturan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen E.A., henüz bilinmeyen sebeple annesiyle tartıştı. Annesinin evden ayrılmasının ardından balkona çıkan E.A., bağırarak evi ve kendisini yakacağını söylemesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS VE İTFAİYENİN GİTMESİNİ İSTEDİ

Binanın önüne polis ve itfaiye ekiplerinin geldiğini gören E.A., üzerine kolonya dökerek, "Polis ve itfaiye gitsin. Yoksa kendimi de evi de yakacağım" diye tehditler savurdu. Bağırarak polisleri sevmediğini söyleyen E.A., uzun süre eylemine devam etti.